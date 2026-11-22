Увядшие овощи сложно готовить и чистить, к тому же они выглядят непрезентабельно.

Это может произойти с корнеплодами, огурцами, перцами и зеленью. Вот несколько способов вернуть им жизнь.

Салат

Салат, даже если хранить его в банке с водой, долго не сохранит свежесть. Вялые листья не смогут украсить блюда. Чтобы вернуть им жизнь, поместите салат на 15 минут в воду с крахмалом (1 ч. л. на 0,5 литра). Еще один способ — подержать его пару минут в горячей сладкой воде (1 ст. л. сахара на литр воды). Лимонный сок также поможет освежить зелень — им можно оросить листву перед подачей к столу.

Шпинат

Шпинат вянет и желтеет, вероятно, быстрее, чем салат. Чтобы вернуть ему свежесть, положите зелень на 15 минут в теплую воду, а затем на 30 минут в холодную с кубиками льда. После этого слейте воду, и шпинат готов к приготовлению.

Картофель и морковь

Картофельные клубни нужно выдержать в холодной воде несколько часов. Если морковь не испортилась и не покрылась плесенью, с ней можно поступить аналогично, но вымачивать придется всю ночь. Восстановленные корнеплоды не хранятся долго.

Огурец

Огурцы можно просто вымочить в холодной воде, добавив 3 столовые ложки винного уксуса на каждый литр воды. Через час огурцы снова станут упругими.