Кактусы – это цветущие растения, которые могут радовать цветами в течение всего года в зависимости от вида.

Цветение кактусов обычно длится не более нескольких недель, и у некоторых видов может происходить повторное цветение в течение сезона.

Тем не менее, бывает так, что даже при хорошем уходе кактусы отказываются цвести.

Причины, по которым кактусы не цветут

Некоторые виды кактусов начинают цвести только после достижения 30-летнего возраста. Другие не будут цвести без надлежащих условий содержания, таких как правильный полив, температура, освещение и подкормка.

Что нужно сделать для цветения кактуса

Жизненный цикл кактусов делится на период покоя и период активного роста. В период покоя цветок не должен подвергаться изменениям.

В это время важно поддерживать температуру содержания кактуса в пределах 7-12 градусов по Цельсию.

Во время активного роста необходимо обеспечить достаточное освещение, регулярный полив и подкормку. Для некоторых видов кактусов также важны прохладные ночи и более 10 часов темноты каждый день.

Таким образом, чтобы кактусы зацвели, необходимо:

знать их видовые особенности;

обеспечить правильные условия содержания в период покоя и вегетации.

Только при соблюдении этих условий можно гарантировать пышное цветение кактусов.