Пробки от вина и шампанского могут стать полезными помощниками на кухне и в быту.

Пробки от вина и шампанского могут быть использованы не только для создания различных поделок, но и в кулинарии. Например, их можно применять для спасения подгоревших блюд или продления срока хранения фруктов.

Спасение подгоревшей еды

Если вы подгорели капусту, не спешите выбрасывать блюдо. Переложите тушеную капусту без подгоревших остатков в другую кастрюлю, добавьте пару винных пробок и кипятите. Пробки впитают горелый запах, и ваше блюдо вернется к своему первоначальному аромату.

Хранение фруктов

Высокая влажность может сократить срок хранения фруктов. Чтобы продлить их свежесть, разрежьте винные пробки и положите их рядом с фруктами. Это поможет удалить лишнюю влагу и предотвратит появление плодовых мух и комаров. Не забудьте менять пробки хотя бы раз в неделю.