Несмотря на то, что овощи обычно считаются недорогими продуктами, некоторые из них могут иметь весьма высокую стоимость.

Какие овощи можно отнести к самым дорогим?

Особый вид картофеля

Сорт картофеля La Bonnote стоит более 600 евро за килограмм. Его вкусовые качества считаются особенно приятными и интересными.

По этой причине его часто закупают престижные рестораны для создания изысканных блюд.

Наиболее острый перец

Особая разновидность острого перца, известная как Aji Charapita, может стоить более 20 тысяч евро за килограмм. Этот овощ произрастает исключительно в Перу в естественных условиях.

Трюфель

Трюфели известны своей высокой стоимостью. Наиболее впечатляющий экземпляр был продан на аукционе за более чем 200 тысяч долларов.

Тем не менее, стоимость премиальных трюфелей обычно варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро за килограмм, в зависимости от качества и страны сбора.