Вырастить имбирь в квартире не сложнее, чем любой другой корнеплод, если правильно выбрать посадочный материал.

Выращивание имбиря может быть интересным занятием, а также возможностью получить свежий урожай витаминного корня.

Какой корень выбрать для посадки

Для посадки лучше всего подходят клубни с развитыми почками, которые пытаются прорасти. Они светлее основного корня и имеют маслянистую жидкость на поверхности. Клубень должен быть плотным, упругим, без повреждений и темных пятен.

Как и когда посадить

Отделите часть корня с почками размером до 5-7 см. Если на корне несколько почек, это будет только на пользу.

Оптимальное время для посадки — март. Зимняя высадка может быть неудачной из-за короткого светового дня, но с фитосветильниками можно попробовать и зимой.

Выберите широкую и объемную емкость, так как корень разрастается как вширь, так и вглубь до 50 см.

Перед посадкой выдержите корешок в теплой воде в течение 4 часов, а место среза высушите.

Почва

Не забудьте подготовить дренаж, например, с помощью керамзита. Главное, чтобы грунт был рыхлым и плодородным.

Корень следует располагать горизонтально, направляя точки роста вверх. Заглублять его не нужно, лучше разместить ближе к поверхности и к краю горшка, а место среза должно быть обращено к стенке сосуда.

После посадки обильно полейте водой комнатной температуры и удалите лишнюю жидкость из поддона. Можно накрыть посадку пленкой.

Через 2-3 недели могут появиться побеги. В это время температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов Цельсия.

Горшок можно поставить на подоконник, когда на улице установится плюсовая температура, иначе растение может не выдержать холода. Летом его следует убрать подальше от прямых солнечных лучей.

Как ухаживать

Не допускайте застоя воды, полив проводите только после подсыхания верхнего слоя почвы. Можно также проводить опрыскивания.

Подкармливать корень можно только натуральными органическими удобрениями.

Если все сделать правильно, через 8-10 месяцев корни созреют, а прирост может достигать 200 %.

За 7-10 дней до сбора урожая прекращайте полив. Листья, которые перестанут расти и начнут желтеть, будут сигнализировать о готовности корня к сбору.