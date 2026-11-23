Многие люди хранят дома разряженные батарейки, которые могут перепутаться с заряженными.

В этой статье расскажем, как быстро определить, заряжена ли батарейка.

Для проверки достаточно уронить батарейку с небольшой высоты на ровную поверхность, например, на стол.

При этом батарейка должна находиться в вертикальном положении.

Если после удара о поверхность батарейка сразу падает на бок, не подпрыгивая, значит, она заряжена.

Если же перед приземлением батарейка несколько раз подпрыгивает, это означает, что заряда в ней практически не осталось или осталось очень мало.