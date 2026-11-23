Кофе и чай имеют множество полезных свойств, но также могут оставлять следы на посуде.

Особенно сложно очистить кружки светлых оттенков, так как на них даже легкий желтоватый налет будет заметен.

Тем не менее, есть три простых способа, которые помогут быстро и эффективно удалить загрязнения. Как же привести кружки в порядок?

Сода

Многие хозяйки предпочитают использовать соду для очистки чайной и кофейной посуды. Она бережно и деликатно удаляет загрязнения, дезинфицирует и не повреждает покрытие.

Кроме того, сода безопасна для здоровья, в отличие от некоторых химических средств для посуды.

Лимон

Если у вас часто бывают лимоны, можно использовать несколько долек для удаления налета, оставленного тонизирующими напитками.

Просто обработайте загрязненные участки свежим кусочком лимона и смойте их водой.

Лимонная кислота

Если свежий лимон не справился с задачей, можно воспользоваться более эффективным средством — лимонной кислотой.

Для этого нужно налить в чашку горячую воду и растворить около ложки лимонной кислоты.

Через несколько минут можно вылить чистящий состав и протереть кружку чистой тряпкой.