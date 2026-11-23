Совет положить промокший телефон в рис часто встречается в интернете.

Этот метод действительно может помочь, если следовать правильным шагам. Рассмотрим, как спасти телефон, который упал в воду, с помощью риса.

Как долго держать телефон в рисе

После того как телефон попал в воду, его следует аккуратно протереть салфетками, разобрать и извлечь все съемные элементы. Затем нужно еще раз протереть устройство и только после этого поместить его в рис.

Важно, чтобы емкость с рисом была закрыта, иначе эффективность сушки значительно снизится.

Телефон следует размещать так, чтобы вода могла стекать вниз.

Рекомендуется держать устройство в рисе не менее 12 часов, а лучше — целые сутки.

Однако стоит помнить, что сушка в рисе не гарантирует полного успеха. Этот метод может лишь отсрочить поломку устройства, поэтому лучше обратиться в сервисный центр.