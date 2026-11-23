После образования плотного слоя снега на огороде можно продолжать работу: время сеять свеклу под зиму.

Посев свеклы под зиму зависит от климатических условий и обычно проводится с октября до конца ноября. Снег не является помехой для этого процесса. Рассмотрим, как правильно осуществить посадку.

Существует народная примета, указывающая на срок посева этого овоща. Нужно обратить внимание на вишневые деревья: если с них осыпалась листва, значит, пора начинать.

Особенности подзимнего посева

Не стоит полагаться только на лунный календарь садовода и огородника.

1. В первую очередь выберите подходящее место для грядки. Хорошо подойдут участки, где ранее росли лук, тыквенные, пасленовые или бобовые культуры, а также клевер.

После капусты, мангольда, шпината, картофеля, моркови и рапса урожай свеклы будет низким.

2. Подготовьте почву. Участок должен быть солнечным, с рыхлой почвой, удобренной доломиткой или древесной золой. Уберите сорняки, камни и остатки корней предшественников.

Из удобрений внесите перегной (3 кг на каждый квадратный метр почвы), золу или фосфаты. Грядка должна быть высокой, а борозды (глубиной 3 см) подготовлены заранее, чтобы снег не повредил посев.

3. Рекомендуется проводить посев свеклы под зиму после установления морозной температуры. Если выпал снег, его нужно смести веником с борозд, а затем с интервалом в 20 см выкладывать семена.

Важно! Семена должны быть сухими, а почву поливать до и после посева не нужно. Посадки укрывают теплой смесью из земли, песка и перепревшего компоста (1:1:1), затем вносят 3 см мульчи (сухой торф) и укрывают лапником. После этого грядки можно засыпать снегом.