Укроп не переносит кислую почву, что может привести к изменению его цвета. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.
Укроп, как и многие другие культурные растения, не переносит кислую среду, что может привести к изменению его цвета. Существует несколько факторов, которые могут повлиять на окраску зелени.
Причины изменения цвета укропа
Основные причины изменения цвета укропа могут быть связаны с кислотным балансом почвы или наличием вредителей. Также густая посадка может стать причиной изменения цвета, что легко исправить.
Вредители
У укропа существует множество вредителей, но чаще всего его рост и развитие затрудняет тля. Если вы заметили мелких насекомых на растениях, можно обработать посадки соленой водой, зольным раствором или препаратом «Фитоверм».
Почва
Укроп негативно реагирует как на кислую, так и на щелочную почву. В обоих случаях растение будет выглядеть чахлым и хилым. Для улучшения кислого грунта можно использовать золу или доломитовую муку, в то время как внесение суперфосфата не даст результата.
Посадка
Семена укропа имеют низкую всхожесть, и если не прореживать посадку, то зелени будет недостаточно. Укроп нуждается в достаточном количестве света и воздуха, и их нехватка может привести к изменению цвета.
Болезни
Укроп может покраснеть также из-за фузариозного увядания. В этом случае сначала желтеют нижние ветки, а верхушки начинают краснеть. Если разрезать стебель, он будет иметь красный или желтоватый оттенок.
Чтобы избежать этого, рекомендуется вносить калий и фосфор, выбирать качественные семена, соблюдать севооборот и проводить опрыскивание борной кислотой. Больные растения следует удалять.
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