Укроп не переносит кислую почву, что может привести к изменению его цвета. Рассмотрим основные причины и способы решения проблемы.

Укроп, как и многие другие культурные растения, не переносит кислую среду, что может привести к изменению его цвета. Существует несколько факторов, которые могут повлиять на окраску зелени.

Причины изменения цвета укропа

Основные причины изменения цвета укропа могут быть связаны с кислотным балансом почвы или наличием вредителей. Также густая посадка может стать причиной изменения цвета, что легко исправить.

Вредители

У укропа существует множество вредителей, но чаще всего его рост и развитие затрудняет тля. Если вы заметили мелких насекомых на растениях, можно обработать посадки соленой водой, зольным раствором или препаратом «Фитоверм».

Почва

Укроп негативно реагирует как на кислую, так и на щелочную почву. В обоих случаях растение будет выглядеть чахлым и хилым. Для улучшения кислого грунта можно использовать золу или доломитовую муку, в то время как внесение суперфосфата не даст результата.

Посадка

Семена укропа имеют низкую всхожесть, и если не прореживать посадку, то зелени будет недостаточно. Укроп нуждается в достаточном количестве света и воздуха, и их нехватка может привести к изменению цвета.

Болезни

Укроп может покраснеть также из-за фузариозного увядания. В этом случае сначала желтеют нижние ветки, а верхушки начинают краснеть. Если разрезать стебель, он будет иметь красный или желтоватый оттенок.

Чтобы избежать этого, рекомендуется вносить калий и фосфор, выбирать качественные семена, соблюдать севооборот и проводить опрыскивание борной кислотой. Больные растения следует удалять.