Холодильник — важный помощник в быту, и его возможности выходят за рамки хранения продуктов.

Мудрые хозяйки знают, что холодильник можно использовать не только для хранения продуктов. Простые лайфхаки помогут решить множество бытовых задач с его помощью.

Крем

В холодильнике можно безопасно хранить крем для лица, помаду и даже срезанные цветы. Кроме того, тушь и другие косметические средства требуют холодного хранения, чтобы сохранить свои свойства.

Белье

Летом охлажденное постельное белье поможет комфортно пережить жару, обеспечивая невероятную свежесть простыней и наволочек.

Одежда и обувь

Многие используют этот проверенный лайфхак: одежду и обувь полезно помещать в морозильник на 5-6 часов, чтобы избавиться от неприятных запахов и бактерий. Капроновые колготки станут прочнее, если после покупки их намочить и ненадолго поместить в морозильник.

Резинка

Жвачку с обувной подошвы или ткани легко удалить, если предварительно подержать вещи или обувь в холоде. После этого прилипшую резинку можно снять с помощью листка бумаги.