Дачники также могут выделять из общего объема отходов те, что могут быть полезны на приусадебном участке. Существует не менее шести таких добавок.

Попробуйте превратить ненужный мусор в эффективные и натуральные удобрения для дачи.

1. Заварка

Собирайте использованные чайные пакетики (без ароматизаторов и химических добавок) и обычную заварку. Эти материалы можно использовать как мульчу, но особенно полезна крупнолистовая чайная заварка.



2. Кофе

Остатки спитого кофе не повышают кислотность почвы, по крайней мере, так утверждают эксперты. Они помогают сделать плотный грунт более рыхлым.

3. Банановая кожура

Для многих дачников она представляет больший интерес, чем сам банан. Кожура быстро разлагается и насыщает почву полезными элементами. Из нее делают настои для полива, закладывают в компост, а для длительного хранения сушат.

4. Цедра цитрусовых

Цедра содержит витамины С, Е, А, а также фосфор, калий, натрий, пектин, флавоноиды и другие вещества. Она отпугивает вредителей и насыщает почву азотом.

5. Луковая шелуха

Она содержит калий, фосфор, витамины группы В, А, С, РР, фитонциды, антиоксиданты и другие полезные вещества. Шелуха защищает посадки от вредителей и болезней, что положительно сказывается на хранении урожая. Используется как настой и в сухом виде на грядках с помидорами, перцем, огурцами, кабачками, тыквами и морковью.

6. Картофельные очистки

Они содержат крахмал, витамин С, глюкозу, жиры, органические кислоты и другие вещества в доступной для растений форме. Кроме того, очистки препятствуют росту сорняков, но не рекомендуется использовать их для растений семейства пасленовых.

7. Яичная скорлупа

Это и удобрение, и разрыхлитель почвы, и средство для борьбы с вредителями. Скорлупа богата кальцием, калием, магнием, фосфором, кремнием и совершенно безопасна для растений.