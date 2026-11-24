Мягкая мебель может потерять насыщенный цвет по нескольким причинам.

Основными причинами являются въевшаяся грязь и воздействие прямых солнечных лучей.

Если с последним ничего не поделаешь, то очистить диван от пыли вполне возможно, если знать несколько эффективных способов.

1. Для первого способа смешайте 150 мл воды и 50 мл уксуса. Наполните получившейся смесью пульверизатор и распылите её на обивку, затем протрите мягкой губкой.

После того как диван или кресло подсохнут, пропылесосьте мебель. Важно помнить, что этот метод не подходит для экокожи и кожи.

2. Второй способ заключается в нанесении на обивку тонкого слоя соды – пекарский порошок впитает грязь.

В таком состоянии мебель должна находиться около 3-4 часов, после чего её также следует пропылесосить.

Обратите внимание, что этот вариант не подходит для тканей с ворсом.