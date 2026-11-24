Домашние питомцы приносят радость своим владельцам, но также становятся источником шерсти, которая покрывает все поверхности в доме.

Тем, у кого нет кошек и собак, также приходится бороться с волосами, которые прочно цепляются к ковру, и убрать такие загрязнения бывает непросто.

К счастью, есть несколько способов вернуть вашему напольному покрытию первозданный вид.

Самым эффективным методом является ручная чистка ковра с помощью щетки.

Для начала распылите на ковер с длинным или коротким ворсом обычную воду из пульверизатора, затем возьмите щетку для одежды или ковров и пройдитесь ею по поверхности.

Сначала двигайтесь в одном направлении, а когда закончите, вычешите ковер в другом направлении.

Некоторые предпочитают использовать обычный скотч, который наматывают на руку и "приглаживают" ковер. Скотч можно заменить специальным липким роликом для одежды.

Есть еще один вариант, который можно использовать только на темных напольных покрытиях.

Этот метод заключается в том, чтобы разбросать по ковру чаинки свежезаваренного черного чая и оставить его в таком виде на 10 минут. После этого удалите заварку вместе с волосами с помощью веника.