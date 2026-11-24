Розы могут прекрасно смотреться как поодиночке, так и в компании других растений.

Однако есть растения, которые могут негативно сказаться на главном украшении клумбы.

Например, соседство с пионами и вербейниками будет невыносимым для роз, так как эти растения способны сильно разрастаться и забирать из почвы все питательные вещества.

В окружении такой "свиты" королева цветов будет буквально задыхаться и чахнуть на глазах, вместо того чтобы радовать окружающих своей красотой.

Опасность для роз представляет и невзрачный ландыш — этот цветок также может заполонить весь цветник. Впоследствии избавиться от ландышей, не навредив другим растениям, будет весьма проблематично.

Также не рекомендуется высаживать неподалеку от роз калину и черемуху, так как эти культуры обычно привлекают вредителей, которые могут напасть и на растущие рядом розовые кусты.

Наконец, не стоит пытаться "подружить" розы с папоротниками и хостами. Эти растения имеют разные потребности в освещении. Хосты обычно растут в полутени, и роза, выращиваемая в таких условиях, будет чахнуть.