Многие люди сушат одежду на батарее отопления, чтобы ускорить процесс высыхания, но это может иметь негативные последствия.
Однако эксперты предупреждают, что такой способ сушки не рекомендуется. У него есть значительный недостаток, который может привести к нежелательным последствиям.
Дело в том, что этот популярный метод сушки повышает влажность воздуха в помещении, что может быть неблагоприятно.
Специалисты советуют использовать специальные сушилки для одежды, на которые можно развешивать вещи.
Перед этим рекомендуется проводить дополнительный отжим. Также сушилку лучше размещать в хорошо освещенных местах.
Повышенная влажность в доме может привести к появлению запаха сырости, а в некоторых случаях даже к образованию плесени.
Одежду на сушилке следует размещать с расстоянием между вещами, чтобы минимизировать риск возникновения запаха сырости.
Что касается температурного режима стирки, эксперты рекомендуют устанавливать его на минимальное значение – от 20 до 40 градусов (в зависимости от возможностей стиральной машины).
Исследования показывают, что в более холодной воде вещи стираются более качественно.
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