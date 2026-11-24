Многие люди сушат одежду на батарее отопления, чтобы ускорить процесс высыхания, но это может иметь негативные последствия.

Однако эксперты предупреждают, что такой способ сушки не рекомендуется. У него есть значительный недостаток, который может привести к нежелательным последствиям.

Дело в том, что этот популярный метод сушки повышает влажность воздуха в помещении, что может быть неблагоприятно.

Специалисты советуют использовать специальные сушилки для одежды, на которые можно развешивать вещи.

Перед этим рекомендуется проводить дополнительный отжим. Также сушилку лучше размещать в хорошо освещенных местах.

Повышенная влажность в доме может привести к появлению запаха сырости, а в некоторых случаях даже к образованию плесени.

Одежду на сушилке следует размещать с расстоянием между вещами, чтобы минимизировать риск возникновения запаха сырости.

Что касается температурного режима стирки, эксперты рекомендуют устанавливать его на минимальное значение – от 20 до 40 градусов (в зависимости от возможностей стиральной машины).

Исследования показывают, что в более холодной воде вещи стираются более качественно.