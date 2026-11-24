Многие хозяйки не знают, зачем промывать рис, даже холодной водой, и в чем заключается важность этого процесса.
О горячей воде для промывания риса слышали далеко не все.
Тем не менее, этот этап предварительной обработки крайне важен и необходим.
Зачем нужна обработка водой?
Рис — это крахмалистый продукт, из-за чего готовое блюдо может выглядеть не очень аппетитно. Крупа слипается, теряет форму и не получается рассыпчатой.
Промывание водой позволяет смыть лишний крахмал, что значительно улучшает качество готового блюда.
Почему горячая вода эффективнее холодной?
Опытные кулинары уверены, что подогретая вода лучше справляется с задачей удаления крахмала.
При этом использовать кипяток не обязательно.
Для достижения хорошего результата достаточно прогреть воду до 65 градусов. Этот прием также помогает сделать рис более рассыпчатым.
В процессе приготовления можно будет использовать меньше масла.
Чтобы добиться желаемого эффекта, крупу следует оставить в горячей воде примерно на полчаса. После этого можно готовить любое блюдо на основе риса.
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