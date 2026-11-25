Многие владельцы iPhone забывают снимать чехол во время зарядки, и это может быть ошибкой.

Зарядка айфона в чехле может негативно повлиять на аккумулятор, предупреждают специалисты корпорации Apple.

Снятие чехла во время зарядки может значительно продлить срок службы аккумулятора.

Некоторые материалы, из которых изготавливаются чехлы, могут выделять избыточное тепло, что негативно сказывается на батарее.

Высокие температуры могут вывести аккумулятор из строя, как и экстремально низкие.

Для продления срока службы аккумулятора специалисты Apple также рекомендуют использовать энергосберегающий режим и режим автояркости.