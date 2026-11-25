Фитоспорин — это биологическое средство, созданное на основе естественных бактерий.

Этот препарат может быть полезен, если вы хотите избавиться от различных заболеваний растений.

К ним относятся бактериоз, бактериальный рак, мучнистая роса, парша, ржавчина, фитофтороз и другие болезни.

Кроме того, Фитоспорин эффективно дезинфицирует почву и семена перед посадкой, обеззараживает рассаду перед высадкой в грунт и продлевает срок хранения корнеплодов.

Однако иногда средство может нанести вред растениям, если не соблюдать инструкции на упаковке.

Фитоспорин выпускается в форме порошка, жидкости и пасты с различной концентрацией, поэтому возможна передозировка.

В этом случае может пострадать естественная микрофлора растений и почвы.

Также важно помнить, что лучше всего использовать Фитоспорин в вечернее время, так как на солнце сенные палочки погибают. Для достижения желаемого эффекта следует регулярно применять средство.

Если остался неиспользованный раствор, его можно хранить, но следует учитывать, что его свойства со временем ослабевают.

Наконец, есть еще одно правило: Фитоспорин нельзя использовать с жидкостями, имеющими щелочную среду.