Ни одна мать не может быть идеальной все время, так как это невозможно.

Хотя отцы могут легче прощать себе некоторые ошибки, женщины часто бывают слишком строги к себе.

Тем не менее, некоторые недочеты допускают практически все матери.

Какие ошибки могут случаться даже у хороших матерей?

Отсутствие здорового питания

Известно, что детей нужно кормить полезной пищей, так как это важно для их здоровья. Однако уставшие матери иногда прибегают к полуфабрикатам или ограничиваются бутербродами.

Это не делает женщину плохой матерью: сложно совмещать домашние дела, воспитание ребенка, работу и приготовление идеальной еды.

Поэтому стоит делить домашние обязанности с партнером или поручить мужчине готовить полезные блюда для детей.

Гаджеты

Родители часто покупают детям гаджеты, что вызывает у них беспокойство. Многие мамы переживают, что сами «подсадили» ребенка на игры и бесконтрольный просмотр мультфильмов.

Это происходит, потому что уделить все свободное время детям невозможно, и у женщин часто не остается времени для себя.

Эксперты рекомендуют стараться ограничивать использование гаджетов детьми и продумывать альтернативные формы досуга.

Крик

Психологи советуют не повышать голос на детей, так как это может негативно сказаться на их психологическом состоянии.

Но не всегда матери удается контролировать свои эмоции.

Если вы несколько раз сорвались на ребенка, это не означает, что вы плохая мать: важно больше отдыхать и заботиться о своем психологическом комфорте.



