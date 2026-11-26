Термос — это незаменимый аксессуар для работы, рыбалки, охоты и многих других случаев.

Однако регулярное использование термоса может привести не только к образованию налета на стенках, но и к появлению неприятного запаха.

Это может испортить чаепитие на свежем воздухе, так как аромат затхлости становится заметным. Но есть доступные способы, которые помогут решить эту проблему.

Перекись водорода

Для начала в термос заливают примерно половину стандартного флакона перекиси водорода. Затем закрывают емкость и взбалтывают ее.

После этого необходимо тщательно промыть термос водой. Бактерии, вызывающие неприятный запах, погибнут.

Зубная паста

Зубная паста может быть использована для устранения резких запахов, например, от рыбы. В случае с термосом она также может оказаться полезной.

Нанесите антибактериальное средство на щетку и аккуратно почистите внутреннюю поверхность термоса. Затем промойте его чистой водой и дайте высохнуть.