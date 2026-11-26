Чтобы избавиться от сорняков в саду, дачникам часто приходится тратить много времени на прополку.

Однако можно воспользоваться помощью природы.

Цимбалярия

Это растение быстро разрастается, образуя плотный ковер из мелких фиолетовых цветков, который не позволяет сорнякам пробиться сквозь него.

К преимуществам цимбалярии относятся непрерывное цветение, морозостойкость и неприхотливость — она прекрасно растет даже на бедных почвах и в тени.

Астильба

Этот многолетник известен своими мелкими цветками, собранными в удлиненные метелки.

Астильба радует глаз своим цветением на протяжении длительного времени, а после окончания цветения сохраняет декоративность благодаря своим листьям.

Если вам нужно бороться с нежелательной растительностью рядом с водоемами, это растение станет отличным выбором.

Ландыши

Может показаться удивительным, но ландыши, которые быстро разрастаются, способны создать плотную завесу, через которую другим растениям трудно пробиться.

Среди преимуществ ландышей — их способность развиваться в тени и неприхотливость в уходе.