Домашняя выпечка особенно вкусна, когда она свежая. Неправильное хранение, например, в хлебнице или духовке, может испортить ее.

На самом деле, хранить выпечку в хлебнице — не самый удачный вариант. Гораздо лучше оставить ее на деревянной разделочной доске, накрыв чистым кухонным полотенцем.

Как хранить выпечку

Во-первых, рулеты и пироги не следует оставлять надолго на противнях. Их нужно аккуратно снять и переложить на деревянную поверхность, накрыв сухой чистой тканью. Так выпечка станет более сочной, не пересохнет и сохранит свой вкус.

Во-вторых, горячие пирожки и булочки не стоит складывать навалом друг на друга. В противном случае, можно не удивляться, почему из пышного теста получилась плоская выпечка. Лучше разложить их на блюде в один слой и прикрыть бумажными полотенцами.

В-третьих, для длительного хранения сдобу помещают не ранее, чем она остынет. Если сложить ее в пакет горячими, конденсат может все испортить. Оптимально использовать бумажные пакеты или обернуть выпечку несколькими слоями фольги. Пирожки и булочки лучше завернуть в пергамент по отдельности.

Пирог с начинкой

Пирог с начинкой на дрожжевом тесте оборачивают пленкой после остывания и убирают в холодильник на срок не более 5 суток. Если тесто замешивается на свежих дрожжах, выпечка сохранится дольше, чем при использовании сухих дрожжей.

Печенье

Домашнее печенье не следует убирать в холодильник, если только оно не содержит творога или крема.

В общем, рекомендуется хранить выпечку в натуральной ткани, а в холодильник помещать только хорошо упакованную сдобу.