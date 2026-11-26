Некоторые паутины безвредны для растений, но другие могут указывать на наличие опасных вредителей.

Своевременное выявление паукообразных может помочь избежать серьезных проблем с растениями.

Паутинный клещ

Этот вредитель наносит ущерб растениям незаметно. Дачники в первую очередь замечают, что листья плохо растут, становятся бледными, а на их поверхности появляются светлые точки.

Важно обратить внимание на нижнюю сторону листа. Если она покрыта тонкой паутиной, это свидетельствует о наличии вредителя на грядке.

Густые заросли сорняков и сухая почва создают благоприятные условия для размножения паутинного клеща.

При обнаружении вредителя необходимо провести обработку с использованием биопрепаратов или народных средств, таких как настой из луковой шелухи или чеснока.

Паутина обычных безвредных пауков представляет собой красиво сотканную сеть. Эти пауки полезны для огородников, так как охотятся на насекомых и клещей. Поэтому опрыскивать от пауков и убирать паутину не требуется, в то время как от клещей следует избавляться.