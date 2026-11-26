Опытные хозяйки редко выбрасывают вишневые косточки, оставшиеся после обработки ягод для варений или заморозки.

Никто не предлагает закапывать их в землю, чтобы вырастить огромный вишневый сад. Этот совет более практичен и полезен для тела, чем для души.

Что делать с вишневыми косточками

Из вишневых косточек можно сделать наполнитель для грелки. Грелка из натурального материала будет согревать вас до 1,5 часов, а затем ее можно будет снова «зарядить».

Как действовать

Количество косточек зависит от размера грелки. Действуем следующим образом:

Сначала косточки нужно залить водой и замочить на сутки. По мере того как они будут пускать сок и вода будет менять цвет, меняем воду. После этого промываем косточки, перекладываем их в кастрюлю, заливаем полностью водой и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим еще один час на слабом огне. Даем остыть и промываем вишневые косточки в чистой воде. После этого оставляем их просохнуть несколько часов на солнце или сушим в духовке.

Эти действия нужны для того, чтобы смыть остатки мякоти, сока и возможных вредителей, которые могут находиться внутри.

Наполнитель готов. Теперь выбираем мешочек подходящего размера или просто отрезаем рукав от старой кофты, но обязательно из плотной ткани и зашиваем наглухо, засыпав косточки.

Если грелка будет размером 20/30 см, то на ее наполнение потребуется примерно 1 литр косточек.

Как пользоваться

Перед использованием грелки положите ее на тарелку, в центре которой нужно поставить чашку с водой, и уберите в микроволновку на 4-5 минут, в зависимости от мощности прибора и желаемого эффекта.

Грелка будет гарантированно держать тепло 1-1,5 часа.