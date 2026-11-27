Полив комнатных растений водой из-под крана может быть не самым оптимальным решением.
Вода из водопровода обычно содержит много минералов, что делает её не лучшим выбором для полива растений.
Существует более безопасное и эффективное решение — талая вода.
Чтобы получить талую воду, необходимо растопить снег или сосульки. Также можно просто дождаться, пока собранный снег и ледяные сталактиты растопятся при комнатной температуре.
Где собрать снег
Где же лучше всего взять снег для получения талой воды? Не стоит собирать его рядом с домом или автомобильными дорогами, так как такой снег может быть загрязнён.
Загородный участок — отличное место для сбора чистого снега. Талая вода, полученная из такого снега, будет мягкой и полезной для комнатных растений.
Как приготовить талую воду
Для приготовления талой воды можно ненадолго поставить ведро со снегом на включённую конфорку плиты.
Также можно оставить ёмкость с снегом в помещении, где комнатная температура будет достаточной для его растапливания.
В ведро можно добавить немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы обогатить талую воду кальцием.
После приготовления воду следует перелить в бутылки, и её можно использовать для полива комнатных растений.
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