Полив комнатных растений водой из-под крана может быть не самым оптимальным решением.

Вода из водопровода обычно содержит много минералов, что делает её не лучшим выбором для полива растений.

Существует более безопасное и эффективное решение — талая вода.

Чтобы получить талую воду, необходимо растопить снег или сосульки. Также можно просто дождаться, пока собранный снег и ледяные сталактиты растопятся при комнатной температуре.



Где собрать снег

Где же лучше всего взять снег для получения талой воды? Не стоит собирать его рядом с домом или автомобильными дорогами, так как такой снег может быть загрязнён.

Загородный участок — отличное место для сбора чистого снега. Талая вода, полученная из такого снега, будет мягкой и полезной для комнатных растений.

Как приготовить талую воду

Для приготовления талой воды можно ненадолго поставить ведро со снегом на включённую конфорку плиты.

Также можно оставить ёмкость с снегом в помещении, где комнатная температура будет достаточной для его растапливания.

В ведро можно добавить немного измельчённой яичной скорлупы, чтобы обогатить талую воду кальцием.

После приготовления воду следует перелить в бутылки, и её можно использовать для полива комнатных растений.