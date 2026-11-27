Действительно, это растение может не радовать своего владельца цветами на протяжении многих лет.

Причина такого поведения заключается в том, что все питательные вещества цветок использует для наращивания зеленой массы.

Поэтому важно обеспечить растению дополнительное питание.

С этой задачей отлично справляется борная кислота.

Для приготовления подкормки нужно развести 0,5 г порошка в 2 литрах воды. Это удобрение рекомендуется вносить в горшки с декабристом три раза в год.

Кроме поливов, раствор можно использовать для опрыскиваний, которые следует проводить гораздо чаще — каждую неделю в период цветения и появления бутонов.

На питательный состав на основе бора положительно реагируют не только декабристы, но и другие комнатные растения.