Одним из факторов, влияющих на сохранность моркови, является ее склонность к увяданию, а также возможность прорастания. Кроме того, существует риск загнивания корнеплодов.

К счастью, есть надежные способы, которые помогут сохранить урожай и избавить огородника от беспокойства о том, что овощи не доживут до весны и потеряют свои вкусовые качества.

Первое, что нужно запомнить, это то, что для хранения моркови необходимо выбрать прохладное место с температурой около 0…+2 градусов. Влажность при этом должна быть высокой – около 90%.

Идеальным местом для хранения моркови станет погреб. В нем корнеплоды следует размещать слоями в деревянных или картонных ящиках, пересыпая каждый слой опилками лиственных деревьев или песком, смешанным с луковой шелухой.

Фермеры также рекомендуют слегка увлажнить опилки. Еще одна полезная рекомендация – для предотвращения загнивания и появления плесени на корнеплодах можно разместить корни хрена между рядами моркови.