Нет. При высокой температуре чай должен быть тёплым или комнатной температуры, некрепким, ни в коем случае не горячим, рассказала врач-гигиенист Светлана ЧАЙКОВСКАЯ.

Когда у вас жар, организм и так работает на пределе, пытаясь рассеять тепло. Горячее питье может усилить потоотделение и поднять температуру ещё выше, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Крепкий чай содержит много кофеина и танинов. Кофеин может участить пульс и тоже немного поднять температуру, а танины мешают усвоению жаропонижающих препаратов. Поэтому лучше пить тёплый травяной чай.

Если есть обильное потоотделение, рвота или выраженная слабость, лучше отдать предпочтение воде или растворам для оральной регидратации.