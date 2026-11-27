Неаккуратное обращение со смартфоном может привести к его поломке.

В этой статье мы расскажем о том, какие незначительные вещи могут способствовать поломке вашего гаджета.

Как не следует обращаться со смартфоном

Многие владельцы смартфонов редко выключают свои устройства, и это может быть ошибкой. Как и любая техника, смартфону необходим отдых.

Некоторые пользователи никогда не отключают Wi-Fi и Bluetooth на своих смартфонах.

Если делать это постоянно, батарея начнет разряжаться значительно быстрее.

Также полная разрядка и зарядка устройства на всю ночь, а также использование неоригинальных зарядных устройств, негативно сказываются на батарее.

Рекомендуется следить за тем, чтобы телефон не разряжался до полного отключения, заряжать его не до 100 %, а максимум до 80 %, и избегать использования некачественных зарядок.