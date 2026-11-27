Не каждый садовод способен угодить этому красивому растению, так как орхидея имеет свои специфические особенности и предпочтения.

Непростая репутация орхидей пугает многих цветоводов, и не каждый осмелится держать в доме этот привередливый цветок.

Орхидея, обладая невероятной красотой, отличается длительным цветением. Однако по ряду причин у нее могут опадать листья и отсутствовать цветоносы.



Как правильно ухаживать за орхидеей

В условиях квартиры орхидея требует внимательного подход к поливу, подкормкам и освещению.

Выращивать орхидею дома можно только при правильно организованном уходе и правильном соседстве. Рядом с этим экзотическим растением не следует держать растения, принадлежащие к семействам агавовых, араукариевых и перечных.

Орхидея не будет расти рядом с кактусами, яблонями и грушами. Плохие соседи моментально отразятся на состоянии растения: оно начнет чахнуть и сбросит листья.