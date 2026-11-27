Комнатные растения — важная часть интерьера, придающая уют и свежесть. Однако уход за ними может быть непростым.

Комнатные растения — это важная составляющая домов и квартир, благодаря которым пространство становится уютнее и красивее. Однако уход за растениями связан с рядом хлопот, таких как полив, внесение подкормок, пересадка и обработка.

Одной из распространенных проблем является появление плесени в горшках, что может негативно сказаться на здоровье растений.

Причины возникновения плесени

1. Избыточный полив. В большинстве случаев (85%) переувлажнение почвы приводит к образованию плесени.

2. Плохой дренаж. Эта причина связана с первой и усугубляет ее. Вода застаивается в горшке, что создает высокую влажность и способствует образованию плесени.

3. Влажность воздуха. Чаще всего это происходит осенью и весной.

4. Щелочная почва. Грибок комфортно развивается в такой среде, и переувлажнение почвы в 100% случаев приводит к плесени.

Как избавиться от плесени

1. Сначала нужно снять верхний слой грунта и выбросить его. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить корни растений.

2. Затем необходимо провести обработку. В стакане теплой воды растворите чайную ложку лимонной кислоты и увлажните почву, чтобы уничтожить споры грибка.

3. Дополнительная обработка фунгицидом поможет предотвратить возвращение плесени.

Профилактика появления плесени

1. Поливайте растения только тогда, когда верхний слой земли высохнет.

2. Темные и прохладные места способствуют развитию плесени, поэтому выбирайте для цветов хорошо освещенные места без сквозняков.

3. Используйте растворы на основе лимонной кислоты и марганцовки для предотвращения развития грибков.