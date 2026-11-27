Многие дачники, занимающиеся выращиванием тыкв, часто пренебрегают подкормками, что приводит к получению безвкусных и мелких овощей.

В этой статье мы расскажем, как добиться того, чтобы тыквы выросли мясистыми и ароматными.

Для этого достаточно использовать одно удобрение — нитрофоску.

Перед появлением усиков у тыквы следует внести на грядки с бахчевыми 10 граммов этого препарата.

Когда вы заметите первые усики, необходимо удобрить тыкву еще 15 граммами нитрофоски.

После того как подкормка будет внесена в почву, обязательно полейте посадки.

Если у вас нет нитрофоски, опытные дачники рекомендуют заменить ее обычной древесной золой.

Кроме того, фермеры делятся еще одним полезным советом: поскольку тыква не любит прямые солнечные лучи, из-за которых ее кожура затвердевает, а плоды перестают расти, обязательно позаботьтесь об укрытии тыкв.