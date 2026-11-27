Для достижения хороших результатов не обязательно покупать удобрения в больших количествах.

В кулинарии есть много продуктов, которые можно использовать для огородных и садовых растений. Эти бесплатные компоненты в быту могут быть не очень полезны, но в дачных делах они становятся настоящим сокровищем.

Банановая кожура

Она богата калием и фосфором. Кожуру можно добавлять в компост или сушить и измельчать.

Настой из банановой кожуры помогает отпугивать тлю. Для его приготовления на литр воды берут 2-3 шкурки и настаивают три дня. Полученный концентрат разбавляют 5 литрами воды.

Яичная скорлупа

Опытные дачники ценят яичную скорлупу за то, что она насыщает почву кальцием.

Перед использованием скорлупу высушивают, измельчают в муку и прокаливают в духовке в течение 30 минут для обеззараживания.

Её можно использовать в виде настоя или подсыпать под корень растений.

Чайная заварка

Чай, как и кофе, пользуется большой популярностью. Многие дачники не выбрасывают использованную заварку, а применяют её в качестве подкормки.

Чайные листья измельчают и вносят в почву, в том числе используют в качестве мульчирующего материала.

Чайная заварка содержит множество ценных элементов, таких как хром, марганец, цинк и другие.