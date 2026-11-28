В мороз смартфоны разряжаются быстрее и могут отключаться в неподходящий момент.

Что не следует делать с телефоном в холодную погоду?

При сильном морозе не стоит носить смартфон в сумке или рюкзаке, так он быстрее замерзнет.

Лучше всего помещать гаджет во внутренний карман одежды.

Старайтесь не оставлять телефон на холоде надолго, сразу убирайте его в карман после завершения разговора.

Не забывайте подзаряжать устройство перед выходом из дома.

Когда вы приходите домой с мороза, не ставьте смартфон на зарядку сразу; дайте ему нагреться до комнатной температуры.