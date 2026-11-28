Зная всего один признак, можно быстро определить, использовались ли химикаты при выращивании помидоров.

Этот метод известен опытным дачникам, шеф-поварам, агрономам и биологам. Существует один признак, который отсутствует у томатов, выращенных на натуральных компонентах.

Эксперты советуют перед тем, как положить плод в корзину, потрогать его.

Достаточно слегка сжать помидор. Если овощ твердый, как и остальные плоды, то с высокой вероятностью можно утверждать, что при его выращивании использовались химикаты.

От покупки таких помидоров лучше отказаться. Качественные домашние томаты, как правило, мягкие. При нажатии кожура слегка проваливается, но затем мягко возвращается в исходное положение.

Еще одним важным признаком натурального продукта является его «непрезентабельный вид». Грунтовые томаты часто имеют неидеальную форму, различный размер и цвет.

Натуральный продукт обладает приятным ароматом, который можно уловить на расстоянии. Если поднести плод к носу и запаха не ощущается, то такой овощ лучше не покупать.