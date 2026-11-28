В осенне-зимний период, когда скучно, дачники могут попробовать вырастить авокадо. Это процесс, который приносит удовольствие, даже если результат не всегда оправдывает ожидания. Рассмотрим, как вырастить авокадо в горшке.

Если на подоконниках типовых многоэтажек растут цитрусовые, гранаты и финиковые пальмы, то для настоящего садовода вырастить авокадо – это настоящая задача.

Авокадо из косточки

Не стоит надеяться, что вскоре вы будете собирать урожай и раздавать плоды соседям. Во-первых, для того чтобы вырастить крепкое деревце, потребуется не один год, а во-вторых, оно может и вовсе не дать плодов. Шансы на успех примерно такие же, как в лотерее.

Выбор плода

Необходимо выбрать самый спелый, ровный и качественный плод без темных пятен. Если авокадо незрелое, оставьте его в бумажном пакете на несколько дней – оно дозреет. После этого извлеките косточку.

Косточку нужно аккуратно извлечь, чтобы не повредить коричневую оболочку, и промыть под водой.

Когда сажать

Лучше всего сажать весной. В это время больше света и тепла, а также начинается активный рост растений. Можно просто оставить косточку в земле и поливать, когда подсохнет грунт. Однако в этом случае ждать изменений придется до трех месяцев.

Лучше подготовить сосуд с дренажной системой из керамзита или мелкого щебня. Затем добавьте 2-3 см смеси песка и перегноя (1:1) и поместите косточку тупым концом вниз, заглубив её на 25 мм. После этого полейте посадку и уберите в теплое и светлое место, периодически увлажняя землю теплой отстоявшейся водой.

Если все сделать правильно, росток должен появиться примерно через месяц.

Как ухаживать

За три месяца росток может вырасти до 50 см. Чтобы он пустил боковые побеги, прищипните верхушку.

Когда росток достигнет 15 см в высоту, авокадо пересаживают в новый горшок, соблюдая те же условия, что и при посадке, но горшок должен быть шире и выше старого на 5 см.

После этого пересадку проводят каждую весну.

Поливайте растение 1-2 раза в неделю. В осенне-зимний период авокадо можно поливать реже – на третий день после того, как грунт в горшке высохнет.