Вырастить зелень на подоконнике зимой несложно, важно, чтобы она была полезной и витаминной. Рассмотрим, что может помешать получить хороший урожай петрушки, если посеять её на подоконнике. В этом деле есть свои секреты и нюансы.

Как посадить петрушку на подоконнике

Во-первых, емкость для выращивания петрушки должна быть высокой и, по возможности, продолговатой.

Во-вторых, необходимо предусмотреть дренаж (керамзит или мелкий щебень) слоем 2-3 см.

В-третьих, грунт можно взять с огорода или купить в магазине.

Семена и посадка

1. Для выращивания в квартире можно выбрать любой понравившийся сорт. Посев проводят в один ряд, подготовив в центре борозду глубиной 1 см.

2. Чтобы кустики выросли пышными и кучерявыми, они не должны мешать друг другу. Если качество семян вызывает сомнения, лучше увеличить их количество в 2 раза, на случай, если часть не взойдет.

3. После посева борозду утрамбовывают, поливают грунт и ставят на южный подоконник. Зимой потребуется досвечивание огорода фитолампой, иначе петрушка может не вырасти. Недостаток света помешает развитию корневой системы, и петрушка будет выглядеть бледной и вытянутой.

Как ухаживать

После появления кустиков регулярно обрезайте зелень. Чем интенсивнее это делать, тем активнее будут расти новые веточки. В это время подкармливать петрушку не обязательно, особенно если она посеяна в плодородном грунте.

Поливают посадки раз в неделю, после обрезки зелени. Весной, если хотите сохранить огород на подоконнике, петрушке не повредит зольная подкормка.