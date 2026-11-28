Перед приготовлением крупы необходимо мыть — это известно многим, но не все понимают, для чего и какие именно крупы требуют этой процедуры.
На первый взгляд, процесс приготовления крупы кажется простым. Однако, если засыпать их в кастрюлю прямо из упаковки, можно получить кашу с пылью, мусором и случайно попавшими насекомыми.
На самом деле, все немного сложнее, так как промывание некоторых круп позволяет раскрыть их вкус.
Почему важно мыть крупы
В упаковке с крупами могут находиться шелуха, остатки растительности, пыль и, возможно, насекомые.
Чаще всего такая ситуация наблюдается с перловкой, гречкой, пшеном, рисом, горохом, фасолью, чечевицей и другими бобовыми.
Что касается бобовых, их не просто промывают в нескольких водах, но и обязательно вымачивают — это облегчает усвоение зерен организмом.
Перед приготовлением пшена и риса крупы также полощут в несколько приемов, пока вода не станет полностью прозрачной. Это помогает избавиться от мучнистости и сварить рассыпчатую кашу.
Кроме того, пшено, перловку и гречку рекомендуется промывать в теплой воде.
Крупы, которые не нужно промывать
Булгур, кускус, манка, геркулесовые или овсяные хлопья не требуют промывки. Эта процедура может негативно сказаться на вкусовых качествах блюда, а манка вообще станет непригодной для приготовления.
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