Перед приготовлением крупы необходимо мыть — это известно многим, но не все понимают, для чего и какие именно крупы требуют этой процедуры.

На первый взгляд, процесс приготовления крупы кажется простым. Однако, если засыпать их в кастрюлю прямо из упаковки, можно получить кашу с пылью, мусором и случайно попавшими насекомыми.

На самом деле, все немного сложнее, так как промывание некоторых круп позволяет раскрыть их вкус.

Почему важно мыть крупы

В упаковке с крупами могут находиться шелуха, остатки растительности, пыль и, возможно, насекомые.

Чаще всего такая ситуация наблюдается с перловкой, гречкой, пшеном, рисом, горохом, фасолью, чечевицей и другими бобовыми.

Что касается бобовых, их не просто промывают в нескольких водах, но и обязательно вымачивают — это облегчает усвоение зерен организмом.

Перед приготовлением пшена и риса крупы также полощут в несколько приемов, пока вода не станет полностью прозрачной. Это помогает избавиться от мучнистости и сварить рассыпчатую кашу.

Кроме того, пшено, перловку и гречку рекомендуется промывать в теплой воде.

Крупы, которые не нужно промывать

Булгур, кускус, манка, геркулесовые или овсяные хлопья не требуют промывки. Эта процедура может негативно сказаться на вкусовых качествах блюда, а манка вообще станет непригодной для приготовления.