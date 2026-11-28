Многие женщины сталкиваются с отсутствием личного пространства и свободного времени, так как дети не желают играть в одиночестве.

Это может быть неудобно, поскольку матерям необходимо заниматься домашними делами и своими задачами.

Тем не менее, привязанность ребенка к родителю имеет свои причины. Почему же дети не хотят играть без мамы?

Нет достойного варианта проведения досуга

Возможно, наиболее интересные для ребенка игры предназначены для компании, а не для одиночной игры. В этом случае стоит узнать у ребенка, чем бы он хотел заняться.

Возможно, вам удастся найти хобби, которое поможет ребенку не скучать без матери.

Отсутствие друзей и общения

Некоторые дети вырастают стеснительными, и им сложно находить друзей и товарищей для игр. В таких случаях мама остается тем человеком, с которым всегда можно провести время с удовольствием.

Эксперты считают, что над этой проблемой стоит работать. Ребенку крайне важна социализация, поэтому ему необходимо преодолеть свою стеснительность и начать общаться со сверстниками.

Гиперопека

Некоторые родители сами создают условия, лишающие детей самостоятельности. Если постоянно подавлять их инициативу и чрезмерно опекать, то без матери ребенку будет сложно.

Поэтому стоит проанализировать свое поведение.

Запреты

Иногда родители подавляют активность детей иным образом — постоянно все запрещают, отчитывают и ругают. В таком случае детям проще играть под присмотром матери, так как риск быть отчитанным и наказанным значительно снижается.

Поэтому стоит меньше критиковать детей, чтобы не подрывать их уверенность в себе.