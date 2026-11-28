Растительное масло — незаменимый продукт на кухне, используемый практически ежедневно. Оно необходимо для жарки, тушения и приготовления салатов.

Тем не менее, у растительного масла есть множество "врагов". Этот продукт чувствителен к окружающим условиям. Масло может быстро окислиться под воздействием солнечного света, тепла и резких перепадов температуры.

Рекомендации по хранению масла в домашних условиях

Лучший способ хранения масла — это прохладный шкафчик, куда не попадает солнечный свет. Шкафчик должен быть чистым и свободным от посторонних запахов.

Оптимальная температура для хранения масла составляет 5-20 градусов Цельсия. Рекомендуется хранить масло в стеклянной емкости с хорошей крышкой.

Если масло оставлять на открытой полке, где есть доступ солнечного света, важно использовать темную стеклянную бутылку для защиты от света.

Масло также можно хранить в холодильнике, при условии, что температура там не слишком низкая и остается постоянной, без резких перепадов.

Срок хранения вскрытой бутылки с маслом варьируется от 4 до 8 недель.