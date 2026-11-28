Многие владельцы участков высаживают туи, которые хорошо вписываются в садовое пространство. Однако, важно учитывать, как они соседствуют с плодовыми деревьями, такими как яблони, груши и вишни.

Возникает закономерный вопрос: как взаимодействуют хвойные деревья и плодовые? Будут ли последние давать урожай и не пострадают ли они из-за туи?

Ошибки садоводов

Туя действительно плохо соседствует с плодовыми деревьями и кустарниками, что приводит к значительному снижению их урожайности. Это касается таких растений, как смородина, крыжовник, малина, яблони, груши и сливы.

Туи быстро поглощают влагу, что может привести к нехватке воды для соседних растений. В результате, садоводам придется чаще поливать, чтобы предотвратить их гибель.

Можжевельники (обыкновенный и казацкий) более активно способствуют распространению ржавчины. Вредители у хвойных и плодовых растений различаются.

Не рекомендуется высаживать однолетние растения рядом с туей, так как это может навредить и хвойному дереву, поскольку ежегодная перекопка может повредить его корни.

Туи также плохо растут рядом с березами и черемухами, так как в этом случае происходит борьба за влагу, в которой хвойное дерево может оказаться в невыгодном положении.