Современные технологии позволяют домашним хозяйкам находить время для отдыха, пока белье стирается в машине.

Однако иногда бытовая техника может подвести, и белье приходится стирать повторно. Например, если после стирки оно не стало достаточно свежим или появилось неприятное запах.

В таких случаях кубики льда, добавленные в барабан стиральной машины, могут оказаться полезными.

Зачем лёд в машинке

Добавление льда во время стирки помогает не только избавиться от запаха.

Этот лайфхак также облегчает глажку белья. Считается, что после такой стирки на одежде остается меньше заломов, и утюжить с паром не потребуется — достаточно легонько пройтись по выстиранному белью разогретым утюгом.

Как действовать

Выберите режим стирки, подходящий для типа белья.

Важно! Установите отжим на минимальное количество оборотов в минуту, после чего добавьте кубики льда в барабан.

После завершения стирки одежду следует сразу выгрузить, встряхнуть и развесить на сушилке. Она будет свежей и без посторонних запахов.