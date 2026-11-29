Многие владельцы смартфонов не соблюдают меры предосторожности при использовании своих гаджетов.

Мало кто знает, что рядом с телефоном не следует хранить некоторые предметы.

Запрещенные предметы рядом со смартфоном

Во-первых, не рекомендуется класть банковские карточки рядом со смартфоном или в чехол телефона. Радиочастотное излучение может повредить карточку.

Во-вторых, не стоит класть один телефон на другой, так как большое количество радиосигналов в одной точке может негативно сказаться на здоровье.

В-третьих, не следует носить смартфон в сумке с декоративной косметикой. Упаковки, например, губных помад, часто закрываются на магнит, что может повлиять на соединение и сигнал телефона.

Кроме того, радиоизлучение может негативно воздействовать на кожу и косметику.