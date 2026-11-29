Кухонные губки для посуды считаются одними из самых грязных предметов в доме, и даже регулярная стирка не помогает им оставаться чистыми.

Понятие «очень грязный» может быть разным, и исследователи решили выяснить, какие бактерии и в каком количестве могут обитать на губках для мытья посуды.

В статье, опубликованной в Scientific Reports, говорится, что в одном кубическом сантиметре посудной губки может содержаться более 5х1010 бактериальных клеток, что в семь раз превышает число всех людей на Земле. Подобная плотность бактериального «населения» встречается разве что на фекалиях. Среди микробов, найденных на губках, есть и патогенные, такие как возбудители пневмонии и менингита. Характерный запах губок вызывается бактерией Moraxella osloensis, которая может быть опасна для людей с ослабленным иммунитетом.

Однако самое интересное заключается в том, что чем чаще губки пытаются отмыть, кипятят или дезинфицируют в микроволновке, тем больше на них появляется патогенных микробов.

Это объясняется тем, что патогены обычно более устойчивы к санитарным процедурам, и после каждой чистки оставшиеся в живых патогенные микробы активно заселяют новые территории, освобожденные от менее стойких бактерий. Таким образом, самый эффективный способ контролировать количество микробов — это просто менять губку на новую каждую неделю.





