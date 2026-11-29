Чтобы герань зацвела, не всегда нужно использовать подкормки и обильный полив.

В некоторых случаях исправить ошибки можно всего за несколько минут.

Неподходящий горшок

Корни герани должны полностью заполнять горшок. Это способствует обильному цветению растения.

Рекомендуется использовать глиняные горшки, так как в пластиковых емкостях почва высыхает медленнее, что может привести к загниванию корней.

Стандартные размеры горшка для герани: диаметр – 14 см, высота – 10-15 см.

Полив

Герань не переносит переувлажненной почвы, но и пересушенный грунт не приведет к хорошему цветению.

Если листья вянут или появляется плесень, это признаки перелива. Зимой герань поливают раз в неделю, а в жару – каждый день.

Температура

Растение хорошо реагирует на перепады температуры. Полезно выносить герань из помещения с температурой +20…+25 °C на балкон, где прохладнее, но не ниже +13 °C.

Обрезка

Не рекомендуется обрезать герань зимой, так как это может привести к ее засыханию или заболеванию. О цветении после зимней обрезки можно не мечтать.

Подкормка

Когда герань начинает активно цвести, следует прекратить внесение азотных удобрений и сосредоточиться на калийно-фосфорных составах.