Некоторые люди повторно заваривают чайные пакетики для экономии.

Однако такая экономия может иметь серьезные последствия, предупреждают эксперты.

Почему не стоит повторно заваривать чай в пакетиках

После первого заваривания в чайном пакетике начинаются процессы окисления, что приводит к образованию токсинов.

Регулярное употребление такого напитка может вызвать повреждение слизистой желудка, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, головокружение, дезориентацию, проблемы с печенью и даже судороги.

Эксперты советуют полностью отказаться от пакетированного чая и перейти на рассыпной, что поможет сохранить здоровье и деньги.