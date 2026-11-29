Некоторые люди повторно заваривают чайные пакетики для экономии.
Однако такая экономия может иметь серьезные последствия, предупреждают эксперты.
Почему не стоит повторно заваривать чай в пакетиках
После первого заваривания в чайном пакетике начинаются процессы окисления, что приводит к образованию токсинов.
Регулярное употребление такого напитка может вызвать повреждение слизистой желудка, тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение, головокружение, дезориентацию, проблемы с печенью и даже судороги.
Эксперты советуют полностью отказаться от пакетированного чая и перейти на рассыпной, что поможет сохранить здоровье и деньги.
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