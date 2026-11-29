На первый взгляд эта привычка может показаться незначительной, но её влияние на растения огромно.

Последствием такой привычки может стать увядание, ухудшение состояния и даже гибель растения.

Хотя действие кажется удобным и логичным, от этой привычки лучше отказаться — растения будут благодарны.

Плохая привычка

Многие цветоводы для определения влажности почвы используют деревянную палочку, которую втыкают в грунт. Она может оставаться в земле постоянно или вводиться по мере необходимости.

Аналогичные действия выполняются, когда нужно прорыхлить почву, подковыривая грунт на 3-5 см.

Пагубность этой привычки заключается в том, что у многих растений хрупкая корневая система, расположенная неглубоко.

Рыхление почвы и измерение уровня влажности с помощью палочки могут нарушить усвоение питательных элементов и воды. В результате растения могут медленнее развиваться, болеть, а в худшем случае — погибнуть.