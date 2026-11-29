Уход за комнатными растениями требует опыта и знаний, особенно в зимний период.

Зимой уход за растениями может отличаться в зависимости от того, цветут ли они летом или зимой. Рассмотрим, что необходимо комнатным растениям в холодное время года.

Летние цветы

К летним цветам относятся фуксии, пеларгонии, бальзамин и многие другие. Эти растения цветут летом, а с наступлением холодов переходят в состояние покоя, накапливая силы для нового сезона.

Что требуется этим цветам? Прежде всего, покой. Поэтому подкормку следует исключить, а полив проводить осторожно, избегая как пересыхания почвы, так и застоя воды.

Влажность почвы должна поддерживаться на уровне около 50%. В противном случае растения могут засохнуть или, наоборот, получить избыток влаги, что приведет к пожелтению и осыпанию листьев.

Сухой воздух также требует внимания. Увлажнить его можно с помощью мокрых полотенец, размещенных на приборах отопления.

Зимние цветы

К зимним цветам относятся декабрист, каланхоэ, антуриум, азалия, цикламен и другие. Эти растения могут зацвести зимой при условии надлежащего ухода, регулярного полива и подкормок.

Если цветы начали цвести, их не следует беспокоить лишний раз, так как это может привести к осыпанию бутонов. Удаляйте отцветшие и засохшие бутоны.

Декоративно-лиственные цветы

Фикус, хлорофитум, диффенбахия, колеус и другие декоративно-лиственные растения также находятся в состоянии покоя в холодное время года. Поэтому обильный полив и подкормки не требуются.

Однако, если используется дополнительное освещение, а в помещении влажно и тепло, такие растения могут не испытывать значительных изменений. В этом случае подкормки можно проводить один раз в месяц или полтора.

Кроме того, необходимо периодически опрыскивать растения и защищать их от сквозняков. Для растений с крупными листьями рекомендуется очищать их от пыли влажной тканью или губкой.