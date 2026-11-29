Опытные хозяйки используют соль и уксус не только в кулинарии.

Эти два продукта могут помочь в очистке дома, избавляя его от посторонних запахов и загрязнений.

Дачники знают о пользе уксуса и соли на огороде, используя их для защиты растений от вредителей, сорняков и болезней.

Хозяйки применяют соль и уксус для стирки вещей, которые потемнели или имеют пятна. Эти два продукта также помогут очистить зеркала и окна, включая посуду.



Как улучшить атмосферу в доме с помощью соли и уксуса

Соль может помочь избавиться от неприятного запаха в помещении и убрать излишнюю влагу. Уксус усилит действие соли, особенно если после приготовления блюд остаётся резкий запах.

Для освежения воздуха в доме можно использовать простую уловку. Вам понадобятся стеклянный стакан, вода, немного соли и уксуса.

В стакан нужно положить 1,5-2 ст. л. соли, добавить 1 ст. л. уксуса и налить воду до краев. Стакан оставляют в углу комнаты на 24 часа, а затем можно оценить результат.

Ионы соли быстро освежат воздух, а уксус значительно усилит этот эффект.

Благодаря этой простой хитрости воздух в доме станет свежее и приятнее.